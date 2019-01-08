Украинский нападающий Селезнев станет новичком Малаги 9 января

Контракт 33-летнего форварда с испанским клубом будет рассчитан на 2,5 года.

Украинский нападающий Евгений Селезнев будет представлен в качестве игрока испанской «Малаги» в среду, 9 января.

Об этом сообщает Merchan En Directo.

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Ранее СМИ сообщали, что Селезнев, выступавший до этого за турецкий «Акхисар», подпишет с «Малагой» контракт сроком на два с половиной года. В воскресенье, 6 января, форвард успешно прошел медицинское обследование. На тренировке футболистов "Малаги" в понедельник Селезнев отсутствовал.

"Малага" после 20 туров занимает 4-е место в Сегунде - втором по рангу дивизионе чемпионата Испании. Отставание от лидера - "Гранады" - составляет всего лишь 3 очка.

В текущем сезоне 33-летний Евгений Селезнев провел за турецкий "Акхисар" 11 матчей и забил 4 гола.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года полузащитник "Зари" Игорь Харатин стал игроком венгерского "Ференцвароша".