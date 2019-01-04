Фонсека отказался возглавить португальскую Бенфику

Клуб из Лиссабона связывался с наставником "Шахтера" 3 января.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека ответил отказом на предложение возглавить португальскую «Бенфику», сообщает Diario de Noticias.

По данным СМИ, с португальским специалистом связались 3 января, но он не намерен покидать украинский клуб.

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Стоит отметить, что сегодня утром был отправлен в отставку с поста главного тренера "Бенфики" 48-летний португалец Руй Витория. Причиной послужили неудовлетворительные результаты команды. Исполняющим обязанности главного тренера «Бенфики» назначен Бруну Лаге.

Руй Витория работал в «Бенфике» с 2015 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Португалии.

В текущем сезоне лиссабонцы идут на 4-м месте после 15 туров, отставая от лидирующего «Порту» на 7 очков. "Бенфика" также стала третьей в своей группе Лиги чемпионов и попала в Лигу Европы.

Напомним, ранее Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники донецкой команде попал немецкий "Айнтрахт".