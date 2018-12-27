Миланский Интер проведет два матча без зрителей за расизм фанатов

Решение принял дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии вынес наказание миланскому "Интеру" за проявление расизма фанатами клуба в отношении защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче 18-го туре итальянской Серии А.

Миланский клуб должен провести два следующих домашних матча – против «Беневенто» и «Сассуоло» – при пустых трибунах, сообщает Football Italia.

Кроме того, фанатская трибуна, где располагаются болельщики-ультрас - «Курва Норд» - будет закрыта на стадионе "Джузеппе Меацца" на три домашних матча.

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По ходу вчерашней встречи болельщики "Интера" на протяжении всей игры использовали оскорбительные выкрики, как только игрок "Наполи" Кулибали дотрагивался до мяча. На расизм после игры пожаловался тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.

Это далеко не единственный инцидент, связанный со вчерашним матчем в Милане. Перед игрой одного из фанатов "Интера" насмерть сбили на автомобиле болельщики-ультрас "Наполи", а в столкновении между двумя группами болельщиков четыре человека получили ножевые ранения.

В связи с этими столкновениями Федерация футбола Италии рассматривала возможность приостановления матчей Серии А, однако позже стало известно, что все игры состоятся по расписанию.