Хацкевич: Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем

Наставник "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги Европы.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы, где столичному клубу попался в соперники греческий клуб "Олимпиакос".

"Самое главное – отдохнуть и хорошо подготовиться, собрать информацию. Насколько я знаю, "Олимпиакос" – не в лучшем состоянии, но это команда с именем, команда с историей. В Греции всем командам тяжело", - цитирует Хацкевича сайт "Трибуна".

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Он также добавил, что "Динамо" планирует усилить некоторые позиции.

"На наших футболистов есть спрос, мы также хотим усилить некоторые позиции. В частности, это позиция нападающего. Есть интерес к нашим футболистам. Все-таки у нас и так достаточно молодая команда, не хотелось бы кого-то еще и потерять из футболистов, которые провели этот год. Но это жизнь, как она распорядится мы узнаем только когда трансферное окно закроется", – сказал Хацкевич.

Добавим, что своего соперника на этой же стадии Лиги Европы узнал и донецкий "Шахтер". "Горнякам" предстоит сыграть с немецким "Айнтрахтом".