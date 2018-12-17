цей матеріал доступний українською

Шахтер и Динамо узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы

14:30, 17 декабря 2018
Футбол
709 0
REUTERS

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали и два представителя Украины - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Горняки" встретятся с немецким "Айнтрахтом", а "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом", сообщает официальный сайт УЕФА.

Следует отметить, что "Шахтер", как "несеянная" команда, первый матч проведет дома, а "Динамо", как победитель группы, находилось в числе "сеянных" и имеет преимущество в виде домашней ответной встречи.

Полные результаты жеребьевки:

Лига Европы. 1/16 финала

Виктория -  Динамо Загреб

Брюгге - Зальцбург

Рапид - Интер

Славия - Генк

Краснодар - Байер

Цюрих - Наполи

Мальме - Челси 

Шахтер - Айнтрахт

Селтик - Валенсия

Ренн - Бетис

Олимпиакос - Динамо

Лацио - Севилья

Фенербахче - Зенит

Спортинг - Вильярреал

БАТЕ - Арсенал

Галатасарай - Бенфика 

Матчи 1/16 финала пройдут 14-го и 21 февраля. 

Финальный матч турнира в нынешнем сезоне состоится в Баку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лига Европы