Шахтер и Динамо узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали и два представителя Украины - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
"Горняки" встретятся с немецким "Айнтрахтом", а "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом", сообщает официальный сайт УЕФА.
Следует отметить, что "Шахтер", как "несеянная" команда, первый матч проведет дома, а "Динамо", как победитель группы, находилось в числе "сеянных" и имеет преимущество в виде домашней ответной встречи.
Полные результаты жеребьевки:
Лига Европы. 1/16 финала
Виктория - Динамо Загреб
Брюгге - Зальцбург
Рапид - Интер
Славия - Генк
Краснодар - Байер
Цюрих - Наполи
Мальме - Челси
Шахтер - Айнтрахт
Селтик - Валенсия
Ренн - Бетис
Олимпиакос - Динамо
Лацио - Севилья
Фенербахче - Зенит
Спортинг - Вильярреал
БАТЕ - Арсенал
Галатасарай - Бенфика
Матчи 1/16 финала пройдут 14-го и 21 февраля.
Финальный матч турнира в нынешнем сезоне состоится в Баку.