Шахтер и Динамо узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы

Горняки сыграют с немецким "Айнтрахтом", а динамовцы - с "Олимпиакосом" из Греции.

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали и два представителя Украины - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". "Горняки" встретятся с немецким "Айнтрахтом", а "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом", сообщает официальный сайт УЕФА. Следует отметить, что "Шахтер", как "несеянная" команда, первый матч проведет дома, а "Динамо", как победитель группы, находилось в числе "сеянных" и имеет преимущество в виде домашней ответной встречи. Полные результаты жеребьевки: Лига Европы. 1/16 финала Виктория - Динамо Загреб Брюгге - Зальцбург Рапид - Интер Славия - Генк Краснодар - Байер Цюрих - Наполи Мальме - Челси Шахтер - Айнтрахт Селтик - Валенсия Ренн - Бетис Олимпиакос - Динамо Лацио - Севилья Фенербахче - Зенит Спортинг - Вильярреал БАТЕ - Арсенал Галатасарай - Бенфика Матчи 1/16 финала пройдут 14-го и 21 февраля. Финальный матч турнира в нынешнем сезоне состоится в Баку.

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