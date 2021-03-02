Александр Усик / фото УНИАН

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, заявил, что хочет организовать бой украинского боксера на территории Украины.

Об этом сообщает Luckypunchnet.

"Сейчас идет втягивающий режим подготовки. Он проходит стабильно, Александр работает под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука. По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня. Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны", - рассказал менеджер.

Напомним, что Усик (18-0, 13 КО) поднялся на первое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) среди супертяжей.

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Автор: Будрин Артем