Сейчас спортсмен тренируется во втягивающем режиме подготовки.

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, заявил, что хочет организовать бой украинского боксера на территории Украины.

Об этом сообщает Luckypunchnet.

"Сейчас идет втягивающий режим подготовки. Он проходит стабильно, Александр работает под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука. По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня. Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны", - рассказал менеджер.

Напомним, что Усик (18-0, 13 КО) поднялся на первое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) среди супертяжей.

Читайте также"Вы трусы": чемпион мира спровоцировал Ломаченко на первый твит за полтора года и последующую перепалку

Усик-Джойс: что нужно знать

WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.

Усик же побьется за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Предварительно сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.

Раньше команды Усика и Джойса не смогли договориться об условиях боя и WBO назначила промоутерские торги.

Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем