Украинский боксер потеснил Деонтея Уайлдера.

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) поднялся на первое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) среди супертяжей.

1 марта WBA опубликовала обновленный рейтинг на своем официальном сайте.

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Усик

2. Деонтей Уайлдер

3. Богдан Дину

4. Луис Ортис

5. Энди Руис

Читайте такжеУсик - Джойс: промоутер рассказал о загвоздке с организацией бояНапомним, поясом чемпиона мира по версии WBA владеет британец Энтони Джошуа. У американца Трэвора Брайана - титул "временного" чемпиона WBA. А немец Мануэль Чарр является "чемпионом в отпуске".

Усик также занимает первое место в рейтинге WBO.

В супертяжелом весе украинец провел два боя, победив Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Ожидается, что в следующем бою Усик сразится с британцем Джо Джойсом.

Усик - Джойс: что нужно знать

WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.

Усик же подерется за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Предварительно сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.

Ранее команды Усика и Джойса не смогли договориться об условиях боя, и WBO назначила промоутерские торги.

Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

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Автор: Антон Дударь