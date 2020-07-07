Ломаченко и Усик вошли в топ-5 лучших боксеров современности

Украинцы попали в рейтинг авторитетного боксерского журнала.

Журнал The Ring представил пятерку лучших современных боксеров мира, в которую вошли два представителя Украины.

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Об этом издание сообщило на своей странице в Instagram.

Чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко разместился на второй позиции, а бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик - на пятой.

Лучшим по версии ресурса стал мексиканец Сауль Альварес.

Топ-5 боксеров современности по версии The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика) - 53-1-2, 36 КО;

2. Василий Ломаченко (Украина) - 14-1, 10 КО;

3. Наоя Инуэ (Япония) - 19-0, 16 КО;

4. Теренс Кроуфорд (США) - 36-0, 27 КО;

5. Александр Усик (Украина) - 17-0, 13 КО.

УНИАН ранее сообщал о том, что WBC официально объявил о следующем бое Ломаченко.

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