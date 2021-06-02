Известный наставник Сергей Городничев прошелся по украинским боксерам.

Известный в прошлом боксер, тренер и промоутер Сергей Городничев, участвовавший в подготовке к соревнованиям Владимира Кличко, раскритиковал Василия Ломаченко и его отца, а также "разнес" Александра Усика. Ранее Городничев назвал сумму, которую заплатили за золотую медаль Ломаченко на Олимпиаде в Пекине.

Это стало известно из интервью 51-летнего специалиста для You-Tube-канала "Боксерская правда".

Городничев сначала поделился мнением о Ломаченко и его отце, который одновременно является и тренером:

"Такие люди, конечно, даже хочется сказать что-то такое плохое. Завистливые, может, какие-то жадные. Погоня за медалями, регалиями. Там должно четко вот так быть и все. И подминание под себя всех слабых".

Далее Городничев высказался об Усике и Ломаченко-старшем:

"За Васю не должен никто быть лучше. И все. Вася - это икона бокса. Но какая икона? Какого бокса? Ну он красавец, боксирует хорошо, ну и что дальше? Техника, тактика, бои показали, что он проигрывать умеет. Салидо его слил. Люди, которые так ведут карьеру - то оно сказывается. А чего же он не тренирует Усика? Он не хочет. Они даже в Америке в разных залах тренировались".

"Анатолий Ломаченко хочет полностью влиять на твою судьбу, а Саша - непостоянен, у него нет лидерских качеств, четкости. Они тоже смеялись, показывали как Кличко делает, а сами копируют: один - Тайсона, а другой - Мухаммеда Али".

"Только Тайсоном Вася никогда не будет, а Усик - Али. Ну посмотрите - Вася весь накололся, как Тайсон, а этот прыгает, как Мухаммед. Но этого не будет".

"Надо быть самим собой, а не кем-то. Они себе кумиров понарисовывали и думают, что весь мир будет у их ног. Вот Васе показали, где этот мир. Салидо показал, Лопес показал. Кто следующий?"

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Автор: Артем Будрин