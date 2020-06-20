"Хочет боксировать за титул": промоутер назвал предварительную дату боя Усик - Чисора

Промоутер подтвердил, что украинец намерен бороться за чемпионский пояс.

Промоутер Эдди Хирн, который представляет одновременно Александа Усика и чемпиона IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа, поделился мнением о возможном поединке двух боксеров, а также последствиях в случае отказа британца от такого сценария.

Читайте такжеЕсть проблема: эксперт скептически оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Функционер дал комментарий YouTube-каналу iFL TV.

"Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой, вероятно, в октябре. Украинец при этом остается обязательным претендентом на титул Джошуа, поэтому мы можем оказаться в ситуации, что Энтони должен будет встретиться с Усиком, либо отказаться от пояса WBO.

Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь Джошуа сохранить все свои пояса, но у других бойцов тоже есть свои планы. Усик должен выйти на бой против победителя встречи Джошуа и Пулева. Он хочет боксировать за титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - сказал Хирн.

Ранее стало известно, что Джошуа может провести два поединка против Тайсона Фьюри, владеющего титулом WBC. В таком случае претенденты на основные пояса дивизиона потеряют возможность за них бороться.

УНИАН ранее сообщал о том, что в команде Усика поставили ультиматум Джошуа из-за боя с Фьюри.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram