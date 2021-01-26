Александр Усик / фото УНИАН

Александр Усик опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором проводит интенсивную тренировку с необычным инструментом. 

Пост обнародован в Instagram. 

Украинский боксер бил огромную резиновую шину кувалдой. 

"Тяжелый труд всегда окупается", - указано в описании под видео. 

Напомним, что 34-летний спортсмен с большой долей вероятности уже в апреле 2021 выйдет боксировать в ринг против британца Джо Джойса. Усик и Джойс поспорят за титул "временного" чемпиона по версии WBO.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

  • Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
  • Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. 

  • Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и во Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет. Также Фьюри пока был освобожден от обязательной защиты пояса.

  • Команды Фьюри и Джошуа уже близки к завершению переговоров по проведению боя за звание абсолютного чемпиона мира.

  • Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он изменил риторику, сказав, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся. 

  • Также стало известно, что WBO все же позволила Джошуа отложить обязательную защиту титула и санкционировала проведение боя с Фьюри.

  • Британский боксер Джо Джойс ранее бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Будрин Артем