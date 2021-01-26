Подготовка к возвращению в ринг в самом разгаре.

Александр Усик опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором проводит интенсивную тренировку с необычным инструментом.

Пост обнародован в Instagram.

Украинский боксер бил огромную резиновую шину кувалдой.

"Тяжелый труд всегда окупается", - указано в описании под видео.

Напомним, что 34-летний спортсмен с большой долей вероятности уже в апреле 2021 выйдет боксировать в ринг против британца Джо Джойса. Усик и Джойс поспорят за титул "временного" чемпиона по версии WBO.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и во Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет. Также Фьюри пока был освобожден от обязательной защиты пояса.

Команды Фьюри и Джошуа уже близки к завершению переговоров по проведению боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он изменил риторику, сказав, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

Также стало известно, что WBO все же позволила Джошуа отложить обязательную защиту титула и санкционировала проведение боя с Фьюри.

Британский боксер Джо Джойс ранее бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Будрин Артем