"Он наш человек": российский боксер восхитился Усиком

Александр Трубников поставил Александра Усика и Василия Ломаченко в один ряд с российскими бойцами.

Российский боксер и тренер по боксу Александр Трубников рассказал о том, как восхищается Александром Усиком.

Об этом Трубников сказал в документальном фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", который опубликовал YouTube-канал "Корсунская пустынь".

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"Я детей тренирую, им по 10-11 лет, всегда говорю им - посмотрите на Василия Ломаченко или на Александра Усика. Дети мне постоянно звонят и спрашивают, а когда Усик будет драться. Они понимают, что это наш человек. Нет такого - россиянин он или украинец, просто он наш брат", - сказал Трубников.

"Я им говорю - посмотрите на Усика, как он двигается, хоть и весит около ста килограмм. У меня нет такого, что он украинец, и я не буду его смотреть. Национальные взгляды какие-то - такого вообще нет", - добавил боксер.

Он также поставил Усика и Ломаченко в один ряд с российскими бойцами:

"Усик, Ломаченко, Федя Емельяненко, Петр Ян - они не только великие спортсмены, они все они прославляют Господа и православную веру".

Как сообщал УНИАН, Усик объяснил, почему не перестанет дружить с россиянами.