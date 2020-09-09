Украинский боксер прокомментировал предстоящую встречу в ринге.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко поделился своими ожиданиями от боя против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

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Ломаченко подчеркнул, что планирует наказать соперника за его грубые высказывания, передает Twitter Boxing News.

"Теофимо Лопес может говорить все, что хочет. Последние два года он не делал ничего, кроме того, что произносил мое имя. Я боец, и моя цель - выиграть еще один титул чемпиона мира. Когда мы сразимся в Лас-Вегасе, он проглотит мои удары и свои слова", - сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко и Лопеса был утвержден официально. Он состоится 17 октября.

Ломаченко - Лопес: перед боем

Изначально поединок Ломаченко - Лопес был запланирован на 30 мая, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

На кону в этом бою будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ранее Лопес был недоволен суммой своего гонорара, и бой оказался под угрозой срыва. Позже сумма гонорара американца была увеличена, и Лопес согласился на бой.

На профи-ринге Ломаченко провел 15 боев, в которых одержал 14 побед при одном поражении. У Лопеса - 15 побед в 15 поединках.

Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа прошлого года, когда выиграл у Люка Кэмпбелла и добавил к двум поясам титул WBC. Лопес 14 декабря отобрал пояс IBF у Ричарда Комми.

Ломаченко уже прилетел в США, где ведет подготовку к бою.

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Автор: Антон Дударь