Третий бой Фьюри и Уайлдера должен пройти в этом году: названа дата

Гиганты супертяжелого веса уже зимой могут завершить трилогию.

Третий бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) может пройти в декабре.

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Об этом сообщил промоутер Top Rank Брэд Джейкобс в комментарии Sky Sports.

"Мы сконцентрированы на дате 19 декабря и надеемся, что к этому времени ситуация на фоне пандемии коронавируса стабилизируется. Существует вероятность, что нам разрешат заполнить арену болельщиками наполовину.

Сейчас мы ищем идеальное место для проведения поединка. Есть много вариантов по всему миру, но окончательное решение еще не принято", - сказал Джейкобс.

Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью, а во втором победу техническим нокаутом одержал британец. После этого американский боксер решил активировать опцию о проведении третьего боя.

УНИАН ранее сообщал о том, что Фьюри не включил украинца Александра Усика в список желаемых соперников.

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