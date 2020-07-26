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Передал привет аграриям: украинский боксер Беринчик провел тренировку в поле (видео)

14:48, 26 июля 2020
Бокс
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Денис Беринчик / фото УНИАН

Спортсмен опубликовал в Instagram видео своей тренировки на поле после уборки зерновых.

"Всех аграриев с уборкой посевной культуры", - написал Беринчик.

Денис Беринчик свой прошлый бой провел в феврале, когда единогласным решением судей одолел Эктора Сармиенто и защитил пояс WBO International.

УНИАН ранее сообщал о том, что Беринчик высказался о Крыме.

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