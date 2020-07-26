Передал привет аграриям: украинский боксер Беринчик провел тренировку в поле (видео)
14:48, 26 июля 2020Бокс
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Денис Беринчик оригинально отметил начало сборки урожая.
Денис Беринчик / фото УНИАН
Украинский боксер Денис Беринчик поздравил работников аграрного сектора с началом сбора урожая.
Спортсмен опубликовал в Instagram видео своей тренировки на поле после уборки зерновых.
"Всех аграриев с уборкой посевной культуры", - написал Беринчик.
Денис Беринчик свой прошлый бой провел в феврале, когда единогласным решением судей одолел Эктора Сармиенто и защитил пояс WBO International.
УНИАН ранее сообщал о том, что Беринчик высказался о Крыме.
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