Передал привет аграриям: украинский боксер Беринчик провел тренировку в поле (видео)

Денис Беринчик оригинально отметил начало сборки урожая.

Украинский боксер Денис Беринчик поздравил работников аграрного сектора с началом сбора урожая.

Спортсмен опубликовал в Instagram видео своей тренировки на поле после уборки зерновых.

"Всех аграриев с уборкой посевной культуры", - написал Беринчик.

Денис Беринчик свой прошлый бой провел в феврале, когда единогласным решением судей одолел Эктора Сармиенто и защитил пояс WBO International.

УНИАН ранее сообщал о том, что Беринчик высказался о Крыме.

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