"Нет планов уходить на пенсию": промоутер Усика назвал главную цель украинца в супертяжелом весе

Александр Усик хочет покорить вершину, которой он достиг в тяжелом дивизионе.

Александр Красюк, который является промоутером Александра Усика, прокомментировал планы украинского боксера на будущее.

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Менеджера цитирует Sky Sports.

"У Усика нет планов уходить на пенсию уже сейчас. Пока он будет одерживать победы - будет продолжать искать для себя новые вызовы. Однажды завершение карьера ждет каждого спортсмена. Но Александр хочет добиться своей цели - стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях", - сказал Красюк.

Стоит отметить, что Усик был абсолютным чемпионом в тяжелом весе, после чего отказался от своих поясов и перешел в супертяжелый дивизион.

Следующий бой украинца должен состояться против британца Дерека Чисоры, но дата еще не утверждена из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что в команде Усика поставили ультиматум чемпиону мира Джошуа.

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