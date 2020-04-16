Российский боксер назвал условие, при котором даст реванш украинцу Гвоздику

Артур Бетербиев в октябре прошлого года отобрал у Александра Гвоздика чемпионский пояс.

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев сказал, при каком условии готов вновь встретиться в ринге с украинцем Александром Гвоздиком.

Об этом Бетербиев сказал в интервью Федерации бокса России на YouTube.

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"Гвоздик - хороший боксер. Мы уже два раза встречались в ринге. Думаю, что ему нужно побоксировать с кем-то из других чемпионов. Например, с Дмитрием Биволом. Еще один чемпионский пояс остается свободным... Если он выиграет какой-то титул, то мне будет интересно с ним побоксировать", - сказал Бетербиев.

"А так, я думаю, что смысла нет, потому что я выиграл у него как в любителях, так и в профессионалах", - добавил россиянин.

Напомним, Бетербиев и Гвоздик встречались на профи-ринге в октябре прошлого года. Украинец проиграл техническим нокаутом в десятом раунде, потеряв свой чемпионский пояс.

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