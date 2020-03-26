Экс-соперник Владимира Кличко находится в искусственной коме из-за коронавируса
Бывший американский боксер Деррик Джефферсон был госпитализирован в одну из больниц штата Мичиган с диагнозом "коронавирусная болезнь".
Об этом сообщает BoxingScene.
На данный момент 52-летний Джефферсон находится в отделении интенсивной терапии и введен в медикаментозную кому. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Экс-боксер был госпитализирован в прошлое воскресенье после того, как у него проявились симптомы коронавируса. Отмечается, что состояние Джефферсона постепенно улучшается.
Стоит отметить, что в 2009 году Джефферсону была сделана операция по пересадке почки. По словам его сына Джабари, "с его почками все хорошо, у него хорошее кровяное давление".
Джефферсон (28-4-1, 21 КО) завершил карьеру на ринге в 2005 году. В 2001 году он провел свой единственный титульный бой в карьере, техническим нокаутом уступив Владимиру Кличко в поединке за пояс WBO. Украинский боксер тогда проводил свою первую защиту титула.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что WBO перенесла все весенние бои из-за коронавируса.