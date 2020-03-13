Усик прилетел в Лондон в маске (видео)

В столице Великобритании пройдет первая пресс-конференция перед боем Усик - Чисора.

Украинский боксер Александр Усик прилетел в Лондон, где состоится первая пресс-конференция перед его боем с британцем Дереком Чисорой.

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В Великобританию Усик прибыл в маске. В ней его засняли на видео в лондонском аэропорту.

Отметим, что эту маску Усику подарили студенты КНУ им. Тараса Шевченко.

Видео было опубликовано в Twitter matchroomboxing.

"Усик легко перебоксирует коронавирус", "Надеюсь, он добирался не через Италию", "А он наденет ее в ринге, когда вокруг будут тысячи зрителей?", "Этот бой нужно отменять", - комментируют болельщики.

Напомним, бой Усик - Чисора должен пройти в Лондоне 23 мая.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Чисора поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Усиком в ринге.