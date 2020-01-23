"Никто никуда не спешит": промоутер Усика назвал вероятных соперников на следующие два боя

Команда украинца продолжает переговоры.

Александр Красюк, который является промоутером украинского супертяжеловеса Александра Усика, рассказал о нынешней ситуации с возможными соперниками.

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Менеджер дал комментарий Tribuna.com.

"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, что это будет Чисора, но точно сказать не могу. Все нормально. Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все идет и решается. Скорее всего, это будет так - сначала Чисора, а затем Джошуа", - отметил Красюк.

Промоутер добавил, что следующий бой должен состояться весной.

Свой следующий поединок Энтони Джошуа проведет в мае против болгарина Кубрата Пулева. Таким образом, промежуточным соперником украинца может стать Дерек Чисора.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший спарринг-партнер Кличко бросил вызов Усику.