Усик показал видео из тира и нарвался на критику в сети
10:19, 21 января 2020Бокс
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Украинский боксер продемонстрировал свое умение стрелять из пистолета.
Александр Усик попрактиковался в стрельбе / фото: instagram.com/lomus_official
Украинский боксер Александр Усик побывал в тире, о чем рассказал своим фанатам в сети.
Фото и видео были опубликованы в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко Lomus_official.
"А чем вы занимаетесь в свободное время?", - говорится в подписи к посту.
В сети далеко не всем понравилось увлечение Усика.
"Фраер православный", "А боженька одобряет такие вещи в руках?", "Его и без оружия люди боятся, кто ему еще пистолеты дал?", "Он не слышал о том, что палец на спусковом должен быть только во время выстрела? Понторез галимый", "На Донбасс в окопы", "Прямо техасский рейнджер", "Нет более опасного парня", - комментируют подписчики.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усика остановили полицейские на дороге.
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