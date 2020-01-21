Усик показал видео из тира и нарвался на критику в сети

Украинский боксер продемонстрировал свое умение стрелять из пистолета.

Украинский боксер Александр Усик побывал в тире, о чем рассказал своим фанатам в сети.

Фото и видео были опубликованы в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко Lomus_official.

"А чем вы занимаетесь в свободное время?", - говорится в подписи к посту.

В сети далеко не всем понравилось увлечение Усика.

"Фраер православный", "А боженька одобряет такие вещи в руках?", "Его и без оружия люди боятся, кто ему еще пистолеты дал?", "Он не слышал о том, что палец на спусковом должен быть только во время выстрела? Понторез галимый", "На Донбасс в окопы", "Прямо техасский рейнджер", "Нет более опасного парня", - комментируют подписчики.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усика остановили полицейские на дороге.