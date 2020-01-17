"Мог бы попробовать": Владимир Кличко оценил свои перспективы в UFC

Украинский боксер также отметил Конора Макгрегора.

Бывший украинский боксер Владимир Кличко не уверен, что смог бы добиться большого успеха в смешанных единоборствах под эгидой UFC.

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Экс-чемпиона мира цитирует Business Insider.

"В UFC сложнее оставаться успешным и владеть титулом чемпиона, чем в боксе. Конкуренция очень высокая. Я с уважением отношусь к этим бойцам, а когда вижу в клетке женщин, то уважаю этот вид спорта еще больше.

Возможно, я мог бы попробовать себя в UFC. Однако я не смог бы бороться из-за проблем со спиной. Это помешало бы в долгосрочной перспективе развивать навыки борца. Тем не менее, в молодости я занимался дзюдо", - отметил Владимир.

Также Кличко-младший выразил респект ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору:

"Что бы ни говорили про Конора, я считаю, что перед боксерским поединком с Мэйвезером он вел себя очень дисциплинировано. В том бою мне казалось, что Конор может попасть по Флойду, но этого не произошло. Макгрегор является яркой персоной, но также он заслуживает большого уважения за свое отношение к делу".

УНИАН ранее сообщал о том, что британский боксер вспомнил встречу Владимира Кличко на ринге с Уайлдером.