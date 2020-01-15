Чисора - не в приоритете: промоутер назвал два основных сценария для Усика

Украинец настроен боксировать за титул.

Александр Красюк, который является промоутером супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО), поделился возможными раскладами относительно следующего боя украинца.

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Представителя украинского боксера цитирует BoxingScene.

"Следующий бой должен состояться в марте или апреле. Если соперником будет не Джошуа, то это означает, что Энтони отказался от своего пояса чемпиона WBO, чтобы избежать встречи с Усиком.

И, разумеется, Усик предпочел бы боксировать за вакантный титул WBO против соперника, который занимает самое высокое место в рейтинге претендентов и будет утвержден организацией", - отметил Красюк.

Ожидается, что Джошуа предпочтет защищать пояс IBF в бою с Кубратом Пулевым. Таким образом, в случае отказа британца, следующим соперником украинца в чемпионском поединке может стать новозеландец Джозеф Паркер.

Также потенциальным соперником Усика остается Дерек Чисора, но этот поединок не может быть титульным.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик ответил Тайсону Фьюри на его оскорбления.