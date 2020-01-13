"Так было и так будет": Ломаченко напомнил, как поднимал украинский флаг (видео)

Украинский боксер акцентировал внимание на флаге, который прославляет своими победами.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко, на которого обрушилась критика из-за ролика о вере с российским спецназом, в соцсети напомнил, как поднимал флаг Украины на соревнованиях.

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На совместной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram lomus_official было опубликовано видео с кадрами любительской карьеры боксера, в частности, победы на двух Олимпиадах.

В ролике акцентировано внимание на украинском флаге, который Ломаченко каждый раз после побед держит в руках.

Также в середине ролика можно услышать украинский гимн.

"Так было, так есть и так будет!", - говорится в подписи к видео.

"Всю жизнь прославлял Украину. И как можно обвинять его в непатриотизме?", "Такое видео отвечает на все вопросы", "Человек, который для популяризации Украины делал, делает и будет делать максимально все", - комментируют подписчики видео.

Как сообщал УНИАН, Ломаченко в стихах попытался объяснить свой скандальный ролик.