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Усик показал, как тренируется с сыном (видео)

11:04, 10 января 2020
Бокс
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Александр Усик готовится к следующему бою / фото: instagram.com/usyka

Видео Усик разместил в Instagram.

На видео украинский боксер проводит разминку, а сын пытается повторить его движения.

"Яблоко от яблони...", "Малыш чемпионом растет", "Вот он, здоровый пример", "Тигр и тигренок", - комментируют подписчики.

Jr. U😅

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, Усик с супругой воспитывают троих детей: дочь Елизавету, а также сыновей Кирилла и Михаила.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Тайсон Фьюри обозвал Усика из-за рейтинга WBO.

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