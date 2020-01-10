Усик показал, как тренируется с сыном (видео)
11:04, 10 января 2020Бокс
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Александр Усик приобщает сына к боксу.
Александр Усик готовится к следующему бою / фото: instagram.com/usyka
Украинский боксер Александр Усик, который готовится ко второму бою в супертяжелом весе, показал, как тренируется вместе со своим сыном.
Видео Усик разместил в Instagram.
На видео украинский боксер проводит разминку, а сын пытается повторить его движения.
"Яблоко от яблони...", "Малыш чемпионом растет", "Вот он, здоровый пример", "Тигр и тигренок", - комментируют подписчики.
Напомним, Усик с супругой воспитывают троих детей: дочь Елизавету, а также сыновей Кирилла и Михаила.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Тайсон Фьюри обозвал Усика из-за рейтинга WBO.
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