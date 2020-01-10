Усик показал, как тренируется с сыном (видео)

Александр Усик приобщает сына к боксу.

Украинский боксер Александр Усик, который готовится ко второму бою в супертяжелом весе, показал, как тренируется вместе со своим сыном.

Видео Усик разместил в Instagram.

На видео украинский боксер проводит разминку, а сын пытается повторить его движения.

"Яблоко от яблони...", "Малыш чемпионом растет", "Вот он, здоровый пример", "Тигр и тигренок", - комментируют подписчики.

Напомним, Усик с супругой воспитывают троих детей: дочь Елизавету, а также сыновей Кирилла и Михаила.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Тайсон Фьюри обозвал Усика из-за рейтинга WBO.