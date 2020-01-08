"Какой-то бомж": Фьюри обозвал Усика из-за рейтинга WBO

Британский боксер недоволен тем, что украинца сделали обязательным претендентом на титул WBO.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оскорбил экс-аболютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Слова Фьюри приводит Boxingscene.com.

Такие слова Фьюри вызваны предложением президента WBO Пако Валькарселя организовать бой между британцем и боксером из Узбекистана Баходиром Жалоловым. Фьюри остался недоволен тем, что его сместили с первого места в рейтинге WBO.

Читайте такжеУсик и Фьюри встретились перед боем Гвоздика (видео)

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места в рейтинге WBO, а вместо этого поставили туда какого-то бомжа из крузервейта, который провел лишь один бой в супертяжах. Тогда вы бы могли мне говорить что-то", - сказал Фьюри.

Валькарсель ответил, что Фьюри был лишен статуса обязательного претендента из-за его контрактных обязательств, которые в ближайшее время не позволят ему боксировать за пояс WBO:

"Чемп, мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен... Вот почему WBO убрала тебя из рейтингов".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Джошуа может добровольно отдать Усику чемпионский пояс WBO.