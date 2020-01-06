Усик - Чисора: названы новые дата и место боя
Британский промоутер Эдди Хирн назвал новую дату потенциального поединка между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
Читайте также"Номер один": Усик назвал митрополита Онуфрия "абсолютным чемпионом" (видео)
Хирна цитирует Sky Sports.
"Переговоры продолжаются, чтобы утвердить все детали. Ситуация прояснится в ближайшие несколько недель. Бой Усика и Чисоры имеет отличный потенциал, но маловероятно, что он пройдет 7 марта. Вместо этого мы делаем ставку на 28 марта и O2 Arena в Лондоне", - отметил промоутер.
Ранее сообщалось, что поединок может пройти 7 марта в Манчестере.
Бой Усик - Чисора состоится, если чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сперва будет проводить поединок против болгарина Кубрата Пулева. Этот бой может состояться в апреле. Затем Джошуа придется встретиться в ринге с победителем противостояния Усика и Чисоры.
УНИАН ранее сообщал о том, что экс-чемпион мира дал прогноз на противостояние Усика и Джошуа.