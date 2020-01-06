Усик - Чисора: названы новые дата и место боя

Стороны планируют договориться в ближайшие недели.

Британский промоутер Эдди Хирн назвал новую дату потенциального поединка между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

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Хирна цитирует Sky Sports.

"Переговоры продолжаются, чтобы утвердить все детали. Ситуация прояснится в ближайшие несколько недель. Бой Усика и Чисоры имеет отличный потенциал, но маловероятно, что он пройдет 7 марта. Вместо этого мы делаем ставку на 28 марта и O2 Arena в Лондоне", - отметил промоутер.

Ранее сообщалось, что поединок может пройти 7 марта в Манчестере.

Бой Усик - Чисора состоится, если чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа сперва будет проводить поединок против болгарина Кубрата Пулева. Этот бой может состояться в апреле. Затем Джошуа придется встретиться в ринге с победителем противостояния Усика и Чисоры.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-чемпион мира дал прогноз на противостояние Усика и Джошуа.