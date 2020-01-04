"Ведем переговоры": американский чемпион назвал место, где хочет провести бой с Ломаченко

Теофимо Лопес намерен встретиться с украинцем на своей территории.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) назвал приоритетный вариант среди возможных мест проведения поединка с обладателем поясов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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Американского боксера цитирует BoxingScene.

"Мы продолжаем переговоры о том, где будет проходить бой. Надеюсь, что сможем решить все вопросы и в этом году наш поединок состоится. Мы должны громко начать этот год.

Мне бы хотелось, чтобы наш бой прошел на "Madison Square Garden" в Нью-Йорке. Тем не менее, такая битва понравится фанатам и в любом другом месте", - заявил Лопес.

В случае победы над Лопесом украинец станет абсолютным чемпионом мира.

Как сообщал УНИАН, ранее Лопес сделал очередной выпад в адрес Ломаченко.