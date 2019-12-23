"Готов сыграть самого себя": Усик задумался о карьере актера

Украинский боксер рассказал, что у него уже есть сценарий для автобиографического фильма.

Украинский боксер Александр Усик, который принял участие в съемках новогоднего "Вечернего квартала", а также "Лиги смеха", заявил, что хотел бы развивать свою актерскую карьеру.

Слова Усика приводит 1plus1.ua.

"Я не против и дальше участвовать в проектах. Возможно, в сценах, где будет больше слов. Мне это действительно очень интересно. Я погружаюсь в роль, пропускаю ее через себя. Если честно, у меня уже есть готовый сценарий фильма! Я сам его написал. Уже очень давно я веду дневник, в котором записываю все важные моменты моей жизни. И таких дневников уже четыре", - отметил Усик.

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"Это практически готовый сценарий по моей биографии. Более того, я сам готов сыграть себя же, если кто-то решится снять такой фильм. Ведь, как говорится, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Мне кажется, если поработать и поучиться актерскому мастерству, смогу снова повторить важные события своей жизни. Смогу быть абсолютно разным - и смешным, и серьезным, и грустным", - добавил боксер.

Отметим, что в новогоднем "Вечернем квартале" Усик сыграл роль любовника героини Елены Кравец, которого ловит муж. В "Лиге смеха" боксер стал судьей на Кубке президента.

УНИАН ранее также сообщал о том, что промоутер подтвердил, что Усик не станет следующим соперником Энтони Джошуа.