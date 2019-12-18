"Хочет кусок пирога": Джошуа намерен победить Усика в следующем году

Британский боксер уже настраивается на поединок с украинцем.

В планы британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) входит бой против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

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Чемпиона цитирует metro.co.uk.

"Усик - отличный тяжеловес. В том дивизионе он был абсолютным чемпионом, а теперь перешел в хэвивейт, чтобы сразиться с большими парнями. Он все еще адаптируется в нашем весе. Усик хочет кусок пирога, поэтому с радостью приедет, чтобы отобрать его у меня", - отметил Джошуа.

Также британец заявил, что конкретика по данному вопросу появится уже весной:

"Усик появится в моем поле зрения уже в марте или начале апреля. Думаю, что это именно тот парень, которого хочется иметь в своем послужном списке и говорить, что я победил его. Какой у меня план? Усик - это быстрые ноги и работа рук, ведь он умеет смягчать удары перчатками. Я отправлюсь к его бывшим соперникам, чтобы получить больше информации".

Напомним, 7 декабря Джошуа единогласным решением судей победил Энди Руиса-младшего и вернул все свои титулы.

В феврале Усик может провести поединок против британца Дерека Чисоры.

УНИАН ранее сообщал о том, что в команде Усика отреагировали на заявление WBO о возможном бое с Джошуа.