Первый среди украинцев: стал известен заработок Ломаченко за 2019 год

Чемпион мира сумел серьезно пополнить свой бюджет за последние бои.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и обладатель "франчайзингового" пояса WBC в легком весе Василий Ломаченко заработал за 2019 год 6 миллионов долларов.

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Об этом стало известно порталу Champion.com.ua.

По этому показателю Василий стал самым успешным украинским боксером в уходящем году.

90 процентов всех доходов составили гонорары за минувшие поединки, а остальная часть - рекламные контракты и другие проекты.

В 2019-м Ломаченко провел два боя и оба выиграл - в апреле украинец разобрался с Энтони Кроллой, а затем в Лондоне встретился с Люком Кэмпбеллом. Если первый поединок завершился нокаутом, то во втором Ломаченко победил по очкам.

Стоит отметить, что из 6 миллионов часть суммы пошла на комиссию промоутеру, а также зарплаты тренерскому штабу и налоги.

По оценке источника, "чистыми" украинский чемпион получил 4 миллиона долларов, которые разделил пополам со своим тренером Анатолием Ломаченко.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко получил награду от WBO.