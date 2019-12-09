Первый среди украинцев: стал известен заработок Ломаченко за 2019 год
Чемпион мира по версиям WBO, WBA и обладатель "франчайзингового" пояса WBC в легком весе Василий Ломаченко заработал за 2019 год 6 миллионов долларов.
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Об этом стало известно порталу Champion.com.ua.
По этому показателю Василий стал самым успешным украинским боксером в уходящем году.
90 процентов всех доходов составили гонорары за минувшие поединки, а остальная часть - рекламные контракты и другие проекты.
В 2019-м Ломаченко провел два боя и оба выиграл - в апреле украинец разобрался с Энтони Кроллой, а затем в Лондоне встретился с Люком Кэмпбеллом. Если первый поединок завершился нокаутом, то во втором Ломаченко победил по очкам.
Стоит отметить, что из 6 миллионов часть суммы пошла на комиссию промоутеру, а также зарплаты тренерскому штабу и налоги.
По оценке источника, "чистыми" украинский чемпион получил 4 миллиона долларов, которые разделил пополам со своим тренером Анатолием Ломаченко.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко получил награду от WBO.