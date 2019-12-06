Руис - Джошуа: где и когда смотреть бой-реванш

В Саудовской Аравии пройдет реванш между британским и мексиканским боксерами.

7 декабря в Саудовской Аравии пройдет второй бой между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (33-1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал "Интер".

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В 21.30 стартует программа "Большой бокс", в ходе которой эксперты в студии обсудят шансы боксеров. Бой Руис - Джошуа начнется ориентировочно в 23.00.

Оба боксера впервые в карьере будут проводить бой в Саудовской Аравии. Интересно, что арена Diriyah Arena, на которой состоится поединок, была построена специально к этому событию и может вместить 15 тысяч зрителей.

Напомним, в июне Джошуа сенсационно проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился чемпионских титулов. Для британца это поражение стало первым в карьере.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Владимир Кличко выразил уверенность в том, что Джошуа сможет вернуться на вершину супертяжелого дивизиона.