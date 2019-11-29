Промоутер рассказал, когда должен пройти бой Усика против британца Чисоры

Украинец может вернуться на ринг в феврале.

Украинский боксер Александр Усик может провести следующий поединок в конце зимы против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры.

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Об этом сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн, передает Twitter-аккаунт компании.

"Я только что общался с Усиком и пытался договориться с ним по поводу боя с Чисорой на конец февраля. Это будет громкий поединок. Усик уже стал суперзвездой в Великобритании.

Что касается его формы, то после встречи с Уизерспуном он понял, что ему следует прибавить в весе", - отметил Хирн.

Стоит отметить, что на кону боя может быть пояс чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе, если он станет вакантным после реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик провел тренировку на льду.