Промоутер рассказал, когда должен пройти бой Усика против британца Чисоры
20:30, 29 ноября 2019Бокс
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Украинец может вернуться на ринг в феврале.
Усик пока не утвердил бой с Чисорой / фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Украинский боксер Александр Усик может провести следующий поединок в конце зимы против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры.
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Об этом сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн, передает Twitter-аккаунт компании.
"Я только что общался с Усиком и пытался договориться с ним по поводу боя с Чисорой на конец февраля. Это будет громкий поединок. Усик уже стал суперзвездой в Великобритании.
Что касается его формы, то после встречи с Уизерспуном он понял, что ему следует прибавить в весе", - отметил Хирн.
Стоит отметить, что на кону боя может быть пояс чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе, если он станет вакантным после реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
УНИАН ранее сообщал о том, что Усик провел тренировку на льду.
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