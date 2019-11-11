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Пополам с отцом: стал известен гонорар Ломаченко за дебютный бой в Великобритании

13:11, 11 ноября 2019
Бокс
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Василий Ломаченко / REUTERS

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Об этом сообщает Champion.com.ua.

По информации источника, за бой в Лондоне на O2 Arena 31 августа украинский чемпион получил 3 миллиона фунтов (3,8 миллиона долларов). Это был первый поединок Василия в Великобритании.

При этом Ломаченко заплатил из этой суммы налоги, а также отдал процент промоутерской компании Top Rank и менеджеру Эгису Климасу. В итоге у Василия осталось порядка двух миллионов долларов, которые он по собственной инициативе разделил со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

Напомним, Ломаченко победил британца по очкам и в настоящий момент владеет тремя титулами. Следующий бой украинец планирует провести весной следующего года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира по версии The Ring.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Люк Кэмпбелл