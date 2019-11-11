Пополам с отцом: стал известен гонорар Ломаченко за дебютный бой в Великобритании

Украинский боксер почти половину суммы отдал налогами.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко заработал солидный гонорар за свой бой против британца Люка Кэмпбелла.

Читайте также"Не сможет стать абсолютным чемпионом": американский чемпион мира настроен победить Ломаченко

Об этом сообщает Champion.com.ua.

По информации источника, за бой в Лондоне на O2 Arena 31 августа украинский чемпион получил 3 миллиона фунтов (3,8 миллиона долларов). Это был первый поединок Василия в Великобритании.

При этом Ломаченко заплатил из этой суммы налоги, а также отдал процент промоутерской компании Top Rank и менеджеру Эгису Климасу. В итоге у Василия осталось порядка двух миллионов долларов, которые он по собственной инициативе разделил со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

Напомним, Ломаченко победил британца по очкам и в настоящий момент владеет тремя титулами. Следующий бой украинец планирует провести весной следующего года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира по версии The Ring.