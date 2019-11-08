"Не сможет стать абсолютным чемпионом": американский чемпион мира настроен победить Ломаченко

Об этом сообщил промоутер боксера.

Американский чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни настроен провести поединок с украинцем Василием Ломаченко, который является "франчайзинговым" чемпионом этой же организации.

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Об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы боксера, в комментарии BoxingNews24:

"Когда Хэйни владел только тремя региональными поясами, то я спросил его о дальнейших планах. Он ясно дал понять, что хочет бой с Ломаченко. Мы выбрали линию WBC, чтобы преследовать украинца. В итоге Девин победил Заура Абдуллаева и стал обязательным претендентом на поединок с Василием.

Затем руководство WBC сделало Ломаченко "франчайзинговым" чемпионом, чтобы мы не могли к нему подступиться, а Девин стал действующим. Тем не менее, Ломаченко не сможет стать абсолютным чемпионом мира со своим нынешним поясом. Если он хочет это сделать, то будет вынужден драться с Хэйни, потому что другие организации не признают "франчайзинговый" титул", - отметил Хирн.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира по версии The Ring.