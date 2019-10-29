"Приму предложение Макгрегора": экс-чемпион мира Фьюри хочет дебютировать в MMA (видео)

Британский боксер заявил о планах выйти в октагон.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) планирует до конца года провести первый бой в смешанных единоборствах (MMA).

Об этом бывший соперник Владимира Кличко заявил в комментарии Sky Sports.

"Вы увидите в этом году мой дебют в MMA. Мы общались с Конором Макгрегором, он хочет меня тренировать. Меня устраивает такой вариант. Я привык к крови и не боюсь этого. Конор сказал мне: "Когда будешь готов, тогда начнем. Приезжай в Дублин и будем работать". С нетерпением жду этой возможности. Приму предложение Конора", - отметил Фьюри.

УНИАН ранее сообщал, что в сентябре Фьюри одержал тяжелую победу над шведским боксером.