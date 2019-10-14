Усик будет готовиться к победителю реванша Джошуа - Руис

Украинец также планирует встретиться с Деонтеем Уайлдером.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) поделился планами после дебютной победы в супертяжелом весе над американцем Чаззом Уизерспуном.

Украинец дал комментарий YouTube-каналу IFL TV.

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"Я себя чувствую великолепно. Был простой в поединках. Я даже думал, что могут быть внутренние проблемы. Но, слава Богу, все хорошо. Кажется, Уизерспун был даже лучше, чем противник, с которым мы должны были драться. Я хотел побоксировать на пару раундов больше. Так, чисто для себя. Меня просят: "Саня, покажи бокс".

Сейчас я буду готовиться к победителю боя Джошуа - Руис. И с Уайлдером хочу боксировать. Он никогда не приедет в Украину. Ничего страшного, я приеду к нему", - отметил Усик.

Поединок состоялся в Чикаго. Уизерспун отказался продолжать бой после седьмого раунда.

Реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса состоится 7 декабря. На кону будут стоять четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик записал обращение к болельщикам.