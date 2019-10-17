Состоялась дуэль взглядов перед чемпионским боем Гвоздик - Бетербиев (видео)

Украинский и российский боксеры сразятся за два титула.

В Филадельфии состоялась дуэль взглядов перед боем между украинцем Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Дуэль взглядов прошла в рамках пресс-конференции перед боем.

"Я чувствую, что я лучший в полутяжелом весе, но это еще нужно доказать. Бой против Бетербиева - один из шагов, чтобы доказать это. Я проигрывал ему в любителях, но это было 10 лет назад. На тот момент Бетербиев был сильнее. Но сейчас это профессиональный бокс, и это уже другая история", - сказал Гвоздик в ходе пресс-конференции.

Видео было опубликовано на канале Top Rank в YouTube.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев пройдет в ночь с 18 на 19 октября по киевскому времени. На кону в этом поединке будут стоять титул по версии WBC, которым владеет Гвоздик, а также пояс IBF, который принадлежит Бетербиеву.

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть бой Гвоздик - Бетербиев.