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Усик победил Уизерспуна: как это было (фотогалерея)

09:36, 13 октября 2019
Бокс
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Александр Усик - Чазз Уизерспун / REUTERS

В Чикаго Усик разобрался с 38-летним американским боксером Чаззом Уизерспуном.

Бой завершился после седьмого раунда. Усик доминировал и вынудил соперника отказаться от продолжения поединка - Уизерспун не вышел на восьмой раунд.

Для украинца эта победа стала семнадцатой в семнадцати поединках на профи-ринге. В тринадцатый раз Усик сумел победить досрочно.

Бой Усик - Уизерспун - в фоторепортаже REUTERS.

УНИАН также сообщал о том, что после победы Усик поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.

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Теги: #бокс#Александр Усик