Усик победил Уизерспуна: как это было (фотогалерея)
09:36, 13 октября 2019Бокс
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Украинский боксер уверенно одолел первого соперника в супертяжелом весе.
Александр Усик - Чазз Уизерспун / REUTERS
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик с убедительной победы дебютировал в супертяжелом дивизионе.
В Чикаго Усик разобрался с 38-летним американским боксером Чаззом Уизерспуном.
Бой завершился после седьмого раунда. Усик доминировал и вынудил соперника отказаться от продолжения поединка - Уизерспун не вышел на восьмой раунд.
Для украинца эта победа стала семнадцатой в семнадцати поединках на профи-ринге. В тринадцатый раз Усик сумел победить досрочно.
Бой Усик - Уизерспун - в фоторепортаже REUTERS.
УНИАН также сообщал о том, что после победы Усик поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.
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