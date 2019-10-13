Усик победил Уизерспуна: как это было (фотогалерея)

Украинский боксер уверенно одолел первого соперника в супертяжелом весе.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик с убедительной победы дебютировал в супертяжелом дивизионе.

В Чикаго Усик разобрался с 38-летним американским боксером Чаззом Уизерспуном.

Бой завершился после седьмого раунда. Усик доминировал и вынудил соперника отказаться от продолжения поединка - Уизерспун не вышел на восьмой раунд.

Для украинца эта победа стала семнадцатой в семнадцати поединках на профи-ринге. В тринадцатый раз Усик сумел победить досрочно.

Бой Усик - Уизерспун - в фоторепортаже REUTERS.

УНИАН также сообщал о том, что после победы Усик поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.