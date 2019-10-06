Украинец Деревянченко провел яркий бой, но уступил Головкину по очкам (видео)

Сергей Деревянченко был близок к победе, но вновь упустил шанс стать чемпионом мира.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) не смог стать чемпионом мира. В поединке за вакантные титулы по версиям IBF и IBO украинец проиграл титулованному казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-35 КО).

Поединок начался неприятно для Деревянченко - в первом раунде украинец побывал на канвасе после удара Головкина по затылку, и рефери отсчитал нокдаун. А во втором раунде у украинца появилось рассечение над глазом, с которым ему пришлось проводить весь бой.

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Тем не менее, Деревянченко сумел провести конкурентный и зрелищный бой, активно шел в атаку, оставил ряд раундов за собой и мог претендовать на победу.

Тем не менее, судьи единогласно и отдали победу Головкину - 114:113, 115:112, 115:112.

Отметим, что во время интервью Головкина в ринге зрители освистали казахстанца.

Деревянченко уже во второй раз пытался завоевать пояс IBF и потерпел второе поражение в карьере.

Головкин вновь стал чемпионом мира после того, как год назад проиграл Саулю Альваресу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Денис Беринчик в Броварах по очкам разгромил мексиканца.