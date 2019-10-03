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56-летний экс-чемпион мира Холифилд вернется на ринг в 2020 году

14:49, 03 октября 2019
Бокс
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Эвандер Холифилд / фото: boxingscene.com

Как сообщает tmz.com, поединок пройдет в Японии в 2020 году. На момент боя Холифилду уже исполнится 57 лет.

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Имя соперника и другие детали поединка пока неизвестны.

"Это не ради прибыли, а для благотворительности. А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - сказал Холифилд.

Напомним, по ходу своей карьеры Холифилд становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях - первом тяжелом весе и супертяжелом.

В предыдущий раз Холифилд выходил на ринг в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик посетил вечер бокса в США и встретился с легендой НБА.

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Теги: #бокс#Холифилд