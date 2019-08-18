Украинец Гвоздик выразил уверенность в победе над россиянином

Александр Гвоздик заявил, что сумеет объединить два титула.

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился ожиданиями от предстоящего боя за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе с россиянином Артуром Бетербиевым.

Слова Гвоздика приводит BoxingScene.

"Моей первой целью было завоевать титул чемпионом мира. Теперь я хочу объединить все титулы, и эта миссия начинается с Артура Бетербиева. Это будет зрелищный поединок, он понравится фанатам. Одно знаю точно - я объединю титулы", - сказал Гвоздик.

Читайте такжеГвоздик - Бетербиев: официально утверждены дата и место чемпионского боя

Украинский боксер также отметил роль своего тренера:

"В моем углу будет лучший тренер - Тедди Атлас. Это наш третий совместный бой, и под его руководством я буду продолжать прогрессировать".

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 октября в США.

На данный момент украинец владеет поясом по версии WBC, а россиянин - титулом IBF.

Как сообщал УНИАН, ранее Гвоздик также заявил, что хочет взять реванш у Бетербиева за поражение на любительском уровне.