"Верю в себя": нидерландский боксер рассчитывает на победу в бою с Усиком

Тайрон Спонг прокомментировал предстоящий поединок против украинского боксера.

Нидерландский боксер Тайрон Спонг поделился ожиданиями от предстоящего боя с украинцем Александром Усиком.

Слова Спонга приводит boxingnews24.com.

"После того, как мне удалось достичь большинства своих целей в кикбоксинге и стать одним из лучших в истории в этом виде спорта, я захотел испытать себя в боксе. Я неустанно работал в течение последних трех лет, и теперь у меня есть возможность показать, чего я стою в поединке против, возможно, лучшего и одного из самых техничных боксеров мира", - сказал Спонг.

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Нидерландец отметил, что планирует не просто выйти в ринг, а победить:

"Кто-то может подумать, что задача может быть слишком сложной, но я верю в себя и рассчитываю на победу 12 октября".

Отметим, что Спонг был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу. В боксе он дебютировал в 2015 году и с тех пор провел тринадцать боев, во всех одержав победы (двенадцать - нокаутом).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик назвал сильные стороны Спонга.