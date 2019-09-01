Ломаченко не оставил шансов Кэмпбеллу: яркие фото боя

Украинец защитил два пояса и завоевал еще один.

31 августа в Лондоне прошел бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

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Ломаченко контролировал ситуацию на ринге и нивелировал преимущество соперника в размахе рук. В предпоследнем раунде украинец отправил британца в нокдаун, но добить оппонента досрочно не сумел.

Украинец в итоге победил единогласным судейским решением - 119-108, 119-108, 118-109.

Ломаченко провел свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые боксировал в Великобритании. В активе у украинца 14 побед (10 - досрочно) и 1 поражение. Напомним, пояса WBO и WBA изначально принадлежали Ломаченко, а пояс WBC являлся вакантным.

Кроме того, это уже пятый титул чемпиона мира в карьере украинца во всех дивизионах, в которых он выступал. До статуса абсолютного чемпиона мира в легком весе Василию осталось заполучить пояс IBF - он принадлежит Ричарду Комми.

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