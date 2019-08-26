Ломаченко прилетел в Лондон на бой за три чемпионских титула (видео)

Украинский боксер отметил, что "готов на все сто процентов".

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко прибыл в Лондон, где проведет бой против британца Люка Кэмпбелла.

Телеканал Sky Sports взял интервью у Ломаченко сразу после прилета, а также показал кадры с украинским чемпионом в аэропорту.

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"Не очень свеж (после перелета - Прим. ред), но чувствую себя хорошо. Я готов на 100 процентов. Очень усердно тренировался. Не знаю почему, но в этот раз подготовка была более легкой, чем к поединку против Энтони Кроллы", - сказал Ломаченко.

"Не могу дождаться боя. Хочу прочувствовать атмосферу боя перед британскими фанатами. Мне нравятся британские фанаты. Они понимают бокс, уважают боксеров", - добавил украинец.

Ломаченко также рассказал о том, что Лондон для него является особенным городом:

"Мне нравится Лондон. С ним у меня связано прекрасное воспоминание - мое второе олимпийское золото".

🗣'Campbell prep easier than Crolla' 👀 @VasylLomachenko touches down in the UK ahead of his fight against @luke11Campbell



📺 Watch #LomaCampbell on Sky Sports Box Office this Saturday - ORDER NOW: https://t.co/vQ6smvjTNCpic.twitter.com/UQJYgEesN0 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 26 августа 2019 г.

Напомним, поединок пройдет 31 августа. Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за пояса WBO и WBA, которые принадлежат украинцу, а также вакантный пояс по версии WBC.

В прямом эфире бой Ломаченко - Кэмпбелл покажет телеканал "Интер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что появился яркий промо-ролик к бою Ломаченко - Кэмпбелл.