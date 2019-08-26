цей матеріал доступний українською

Ломаченко прилетел в Лондон на бой за три чемпионских титула (видео)

17:19, 26 августа 2019
Бокс
206 0
Василий Ломаченко / REUTERS

Телеканал Sky Sports взял интервью у Ломаченко сразу после прилета, а также показал кадры с украинским чемпионом в аэропорту.

Читайте также"Он не непобедимый": тренер Кэмпбелла рассказал о плане на бой против Ломаченко

"Не очень свеж (после перелета - Прим. ред), но чувствую себя хорошо. Я готов на 100 процентов. Очень усердно тренировался. Не знаю почему, но в этот раз подготовка была более легкой, чем к поединку против Энтони Кроллы", - сказал Ломаченко.

"Не могу дождаться боя. Хочу прочувствовать атмосферу боя перед британскими фанатами. Мне нравятся британские фанаты. Они понимают бокс, уважают боксеров", - добавил украинец.

Ломаченко также рассказал о том, что Лондон для него является особенным городом:

"Мне нравится Лондон. С ним у меня связано прекрасное воспоминание - мое второе олимпийское золото".

Напомним, поединок пройдет 31 августа. Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за пояса WBO и WBA, которые принадлежат украинцу, а также вакантный пояс по версии WBC.

В прямом эфире бой Ломаченко - Кэмпбелл покажет телеканал "Интер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что появился яркий промо-ролик к бою Ломаченко - Кэмпбелл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Люк Кэмпбелл