"Он не непобедимый": тренер Кэмпбелла рассказал о плане на бой против Ломаченко

Специалист считает, что у украинца есть слабые места.

Тренер Шейн Макгуиган, который работает с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО), поделился мыслями относительно предстоящего поединка своего подопечного против украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

Специалиста цитирует Sky Sports.

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"Он несколько раз за карьеру был потрясен. Он прочувствовал на себе тяжелые попадания. Особенно в бою с Салидо - там их было много. И еще несколько раз по ходу карьеры у Ломаченко возникали некоторые проблемы с оппонентами. Я говорю о том, что он отнюдь не непобедимый. Считаю, что если боксировать против него с умом, то его вполне можно побить.

Прежде всего необходимо нивелировать основные козыри Ломаченко: его скорость, технику и боксерский интеллект. Как мы собираемся это сделать? За счет преимущества в антропометрии и ударной мощи. Люк уступает в скорости, но это можно нейтрализовать за счет антропометрии и тайминга", - отметил тренер.

Более того, Макгуиган уверен, что Кэмпбелл способен победить нокаутом:

"Я абсолютно уверен, что мы можем его перебоксировать и даже нокаутировать".

Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс по версии WBC.

Как сообщал УНИАН, Кэмпбелл за бой против Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей карьере.