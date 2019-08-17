"Все в конце концов проигрывают": Кэмпбелл уверен в своей победе над Ломаченко

Британец считает, что сейчас самое подходящее время для боя с украинцем.

Британский боксер Люк Кэмпбелл поделился своим настроем перед боем с чемпионом мира по версиям WBO и WBA Василием Ломаченко.

Претендента на титулы украинца цитирует Sky Sports.

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"Меня ждет бой против самого элитного боксера современности. Тем не менее, все в конце концов проигрывают, так ведь? Рано или поздно. Я верю, что смогу побить Ломаченко.

У меня за спиной 19 лет карьеры - за это время я отдал очень много сил этому спорту, всегда соблюдая дисциплину. Сейчас - самый подходящий момент для такого вызова", - отметил Кэмпбелл.

Поединок пройдет 31 августа в Лондоне. Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.

В Лондоне уже состоялась церемония взвешивания. Ломаченко оказался легче своего соперника - 65,1 кг и 66,95 кг соответственно.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко.