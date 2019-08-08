Многократный чемпион мира решил завершить карьеру перед боем с украинцем
Украинский боксер полусреднего дивизиона Иван Редкач должен был провести свой следующий бой против бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.
Однако американец в итоге решил завершить карьеру, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
"Я завершаю карьеру. Бокс - одинокий спорт. Я полон этого дерьма. Дайте мне отдохнуть", - написал Бронер.
Бронер в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Паккьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей. За свою карьеру он владел чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO и WBA в полулегком, легком, полусреднем и первом полусреднем дивизионах.
Редкач боксировал в июне, когда неожиданно нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.
УНИАН ранее сообщал, что украинский боксер стал чемпионом США после яркой победы над американцем.