цей матеріал доступний українською

Многократный чемпион мира решил завершить карьеру перед боем с украинцем

13:30, 08 августа 2019
Бокс
291 0
Бронер решил больше не выходить на ринг / фото: BoxingScene

Украинский боксер полусреднего дивизиона Иван Редкач должен был провести свой следующий бой против бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.

Однако американец в итоге решил завершить карьеру, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

"Я завершаю карьеру. Бокс - одинокий спорт. Я полон этого дерьма. Дайте мне отдохнуть", - написал Бронер.

🤷🏾‍♂️

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

Бронер в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Паккьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей. За свою карьеру он владел чемпионскими поясами по версиям WBC, WBO и WBA в полулегком, легком, полусреднем и первом полусреднем дивизионах.

Редкач боксировал в июне, когда неожиданно нокаутировал бывшего чемпиона мира Девона Александера.

УНИАН ранее сообщал, что украинский боксер стал чемпионом США после яркой победы над американцем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Иван Редкач