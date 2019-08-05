IBF санкционировала чемпионский бой украинца Деревянченко против Головкина

Украинец становится все ближе к большому поединку.

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанской супервезды Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии организации.

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Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль в Twitter.

Решение было принято утром 5 августа. Таким образом, теперь у команд боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о дате и месте проведения поединка. Если самостоятельно заключить сделку не получится, то состоятся промоутерские торги.

Изначально обладателем титула IBF и следующим соперником украинского претендента должен был стать Сауль Альварес. Однако мексиканец в итоге решил избежать встречи с украинцем на ринге и был лишен пояса.

Напомним, свой предыдущий бой Деревянченко провел в апреле, выиграв у немца Джека Кулкая и став обязательным претендентом на пояс IBF. Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен гонорар, который хочет получить Деревянченко за бой с Головкиным.