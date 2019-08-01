Ломаченко показал, как готовится к самому важному бою в карьере (видео)

Украинский чемпион проводит изнурительные тренировки.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко показал, как готовится к поединку против британца Люка Кэмпбелла, который пройдет 31 августа в Лондоне.

Видеофрагменты тренировок были опубликованы в Instagram-аккаунте Lomus_official.

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В роликах можно увидеть, как Ломаченко усердно работает на грушах.

Отметим, что чемпион готовится к бою в Украине.

Ломаченко впервые в карьере будет боксировать сразу за три чемпионских пояса. Украинец будет защищать титулы по версиям WBO и WBA, а также сразится за вакантный пояс по версии WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Александр Усик поделился ожиданиями от следующего боя Ломаченко.